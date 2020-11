Löw: Trapp, Rüdiger, Koch und Brandt starten

Nationalmannschaft

Auch die Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea und Robin Koch von Leeds United sowie der Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt werden in der Startformation stehen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt. Der Coach ließ auch durchblicken, dass der Ex-Freiburger Luca Waldschmidt wohl im Sturm beginnen wird.

Unschlüssig ist Löw noch, ob Ilkay Gündogan von Beginn an auflaufen wird. «Bei Ilkay muss ich es noch sehen, weil er am Sonntagabend bei einem sehr intensiven Spiel auf dem Platz war und Samstag und Dienstag eine Schlüsselposition einnehmen wird», sagte Löw mit Blick auf Gündogans Einsatz für Manchester City im Topspiel gegen den FC Liverpool (1:1) und die anstehenden deutschen Partien in der Nations League.

In dem Testspiel gegen Tschechien wird Löw noch viele Stammkräfte wie Kapitän Manuel Neuer schonen. Diese Akteure sollen dann in den Nations-League-Spielen gegen die Ukraine und Spanien wieder ins Team rücken.

Abwehrspieler Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain ist unterdessen wegen Adduktorenproblemen abgereist. Ein Einsatz von Robin Gosens von Atalanta Bergamo macht laut Löw wegen muskulärer Probleme auch wenig Sinn. Dazu steht hinter Benjamin Henrichs von RB Leipzig wegen Problemen an der Patellasehne ein Fragezeichen.

