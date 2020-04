Livestream mit Lost Frequencies - Eine Stunde inklusive neuem Song "Love to go"

Das Jahr ist noch gar nicht sooo alt, da haut Lost Frequencies schon seinen dritten Song raus. Diesmal ein komplett neuer, den er mit Kelvin Jones zusammen aufgenommen hat. "Love to go" ist nämlich nicht auf seinem aktuellen Album "Alive and Feeling Fine". Er präsentiert seine neue Single am Freitagabend hier bei uns.

Lost Frequencies sitzt aktuell in seiner Bude in Belgien. Seine neue Single stellt er aus seinem Wohnzimmer vor und packt noch ein komplettes DJ-Set obendrauf.