Liverpool vor dem Aus: 0:3-Heimpleite gegen Bergamo

Liverpool (dpa) - Trainer Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor dem Aus in der Europa League. Die Reds kassierten im heimischen Stadion an der Anfield Road gegen Atalanta Bergamo eine überraschende 0:3 (0:1)-Pleite im Hinspiel des Viertelfinales. Nach zwei Toren von Gianluca Scamacca (38. Minute und 61.) traf kurz vor Schluss auch noch Mario Pasalic (83.).

Damit steht Liverpool vor einer sehr, sehr schweren Aufgabe im Rückspiel am Donnerstag kommender Woche. Erst am vergangenen Wochenende hatten die Reds durch ein 2:2 gegen Manchester United die Tabellenführung in der Premier League an den FC Arsenal abgeben müssen.

Klopp hatte in seiner Startelf zunächst auch auf Torjäger Mohamed Salah verzichtet, ebenso auf den ehemaligen Bundesliga-Profi von RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. Beide kamen zur Pause. Sie konnten zur Enttäuschung der LFC-Fans die Niederlage aber auch nicht mehr abwenden. Diese hatten zu Spielbeginn mit einem großen Banner auch schon gegen die geplante Ticketpreiserhöhung bei den Liverpoolern protestiert.

AC Mailand verliert Serie-A-Duell, Benfica siegt

Nach einer Heimniederlage wird es auch für Ex-Europacupsieger AC Mailand schwer, in die Vorschlussrunde einzuziehen. Im italienischen Serie-A-Duell kassierte Milan eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen AS Rom. Gianluca Mancini erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Dagegen setzte sich Benfica Lissabon unter Trainer Roger Schmidt daheim gegen Olympique Marseille durch. Die Portugiesen siegten mit 2:1 (1:0). Rafa Silva (16.) und der argentinische Weltmeister Ángel di María (52.) erzielten die Tore für die Gastgeber, der ehemalige BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (67.) sorgte für den Anschlusstreffer der Gäste aus Marseille.