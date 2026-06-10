Live im Fußballmuseum: Wir checken die WM-Chancen

Ab Mittag wird es dann richtig hochkarätig bei uns, wenn wir die große Talkrunde von 12:00 bis 14:00 Uhr starten. Unser Moderator Kevin Zimmer begrüßt dazu prominente Gäste wie den Schauspieler Ralf Möller und den Comedian Markus Krebs im Studion im Museum. Gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Ingo Anderbrügge und Museumsdirektor Manuel Neukirchner werden wir die Chancen für das Spiel gegen Curacao ausführlich besprechen. Wir haben uns zudem eine besondere Überraschung überlegt: Einer der Zuschauer vor Ort wird per Los ausgewählt und darf als Gast direkt bei uns in der Runde mitdiskutieren. So bringen wir die Meinungen und die Leidenschaft der Fans direkt in unsere Sendung. Seid gespannt auf Fußballsprüche, fachkundige Analysen und ganz viel echte Fußball-Leidenschaft.