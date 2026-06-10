Live im Fußballmuseum: Wir checken die WM-Chancen
Am Sonntag, 14.06.26, senden wir aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und stimmen euch auf das erste WM-Spiel gegen Curacao ein. Freut euch auf prominente Gäste, ein spannendes Kicker-Duell und eine exklusive Reiseverlosung in unserer großen Talkrunde.
Veröffentlicht: Mittwoch, 10.06.2026 13:12
Sendung aus dem Deutschen Fußballmuseum
Wir schlagen am kommenden Sonntag unsere Zelte im Deutschen Fußballmuseum auf. Ab 10:00 Uhr senden wir aus dem gläsernen Studio und werfen gemeinsam einen genauen Blick auf das WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalelf gegen Curacao. Für uns ist dieser Vormittag der perfekte Start in das Turnier, und wir wollen diese Begeisterung direkt zu euch nach Hause bringen. Vor Ort erwartet alle Besucher ein unterhaltsames Warm-up, das für die richtige Stimmung sorgt, bevor der Ball in der Ferne endlich rollt. Die besondere Atmosphäre im Museum bietet dafür genau den passenden Rahmen.
Kicker-Duell und exklusive Plätze im Studio
Ein echtes Highlight in unserer Sendung ist die Verlosung einer Traumreise von Alltours, bei der es sportlich zur Sache geht. Wir ermitteln den glücklichen Gewinner nämlich bei einem packenden Kicker-Duell direkt am Spieltisch vor Ort im Museum. Viele von euch haben sich bereits für diese einmalige Chance beworben, und die Vorfreude bei uns im Team auf dieses Finale ist riesig.
Unsere Promi-Talkrunde mit Moderator Kevin Zimmer
Ab Mittag wird es dann richtig hochkarätig bei uns, wenn wir die große Talkrunde von 12:00 bis 14:00 Uhr starten. Unser Moderator Kevin Zimmer begrüßt dazu prominente Gäste wie den Schauspieler Ralf Möller und den Comedian Markus Krebs im Studion im Museum. Gemeinsam mit Ex-Fußballprofi Ingo Anderbrügge und Museumsdirektor Manuel Neukirchner werden wir die Chancen für das Spiel gegen Curacao ausführlich besprechen. Wir haben uns zudem eine besondere Überraschung überlegt: Einer der Zuschauer vor Ort wird per Los ausgewählt und darf als Gast direkt bei uns in der Runde mitdiskutieren. So bringen wir die Meinungen und die Leidenschaft der Fans direkt in unsere Sendung. Seid gespannt auf Fußballsprüche, fachkundige Analysen und ganz viel echte Fußball-Leidenschaft.