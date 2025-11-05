Navigation

Linkspolitiker Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York

Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 04:37

 Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten.

