Linkspolitiker Mamdani gewinnt Bürgermeisterwahl in New York
Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 04:37
Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen von US-Medien zufolge die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten.© Heather Khalifa/AP/dpa
