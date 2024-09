Linkin Park verteidigt Platz eins der Single-Charts

Baden-Baden (dpa) - Eine gute Woche, nachdem sie ihr Comeback verkündet haben, landen Linkin Park zum zweiten Mal auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Das teilte GfK Entertainment mit. Die neue Frontfrau heißt Emily Armstrong, der neue Song «The Emptiness Machine». Er stieg letzte Woche direkt an der Spitze ein - und bleibt auch aktuell die Nummer eins. Darauf folgt Shirin David mit ihrem Sommerhit «Bauch Beine Po» auf der Zwei. Die Top 5 komplettieren Sängerin Ayliva («Lilien», Rang drei) und der deutsche Sänger Berq («Rote Flaggen», Platz vier). Das Duo Ayliva & Apache 207 rutscht mit «Wunder» von der Drei auf die Fünf.

In den Album-Charts landen 01099 mit ihrer Platte «Kinder der Nacht» neu auf Platz eins. Dahinter liegt In Extremo mit «Wolkenschieber» und ebenfalls neu eingestiegen auf die Drei ist die Antilopen Gang mit ihrem neuen Album «Alles muss repariert werden». Der britische Gitarrist und Sänger David Gilmour, der als Mitglied von Pink Floyd weltberühmt wurde, rutscht mit «Luck and Strange» diese Woche von der Eins auf Platz vier. Dahinter folgt Sängerin Ayliva mit «In Liebe» auf Rang fünf.