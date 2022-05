Linke US-Abgeordnete Ocasio-Cortez ist verlobt

New York (dpa) - Die bekannte linke US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ist verlobt. «Es stimmt! Danke für all die guten Wünsche», schrieb die 32-Jährige bei Twitter und verlinkte einen Artikel des Mediums «Business Insider».

Ocasio-Cortez sagte dem Magazin, dass sie und ihr langjähriger Freund Riley Roberts vergangenen Monat in der Heimatstadt ihrer Familie in Puerto Rico entschieden hätten, zu heiraten. Die Politikerin hatte den Mann, der im Marketing-Bereich arbeitet, als Studentin an der Universität von Boston kennengelernt.

Ocasio-Cortez, die 2018 für die Bronx und Queens in New York als bislang jüngste Frau in den Kongress gewählt worden war, gilt als eine Leitfigur des linken Flügels der Demokraten.