Lina und Adam sind beliebteste Babynamen in Mülheim

Jeweils fünf Babys erhielten den Namen Lina oder Adam. Bei den Mädchen folgten Aleyna, Ella, Lia und Malia mit vier Nennungen. Bei den Jungen waren Jakob und Leo mit vier Mal am zweitbeliebtesten. 181 Kinder bekamen einen zweiten Vornamen - meist Marie bei Mädchen und Alexander bei Jungen.





Die Mülheimer heirateten auch fleißig: 996 Paare gaben sich das Ja-Wort. Besonders beliebt sind die Ambientetrauorte außerhalb des Rathauses - 47 Prozent aller Paare heirateten dort. 39 Prozent der Hochzeitspaare kamen sogar von außerhalb nach Mülheim, um hier zu heiraten.