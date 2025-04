Leverkusen hält Titelrennen etwas offen - Frankfurt patzt

Berlin (dpa) - Meister Bayer Leverkusen hat sich die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung gerade noch bewahrt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann in letzter Minute beim 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0) und bleibt damit vor den letzten sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Die Münchner hatten am Freitag mit einem 3:1 beim FC Augsburg vorgelegt, dabei aber auch Jungstar Jamal Musiala mit einem Muskelbündelriss womöglich bis zum Saisonende verloren.

Große Spannung herrscht im Rennen um die Champions-League-Ränge. Eintracht Frankfurt verlor bei Werder Bremen 0:2 (0:1), bleibt aber Dritter. Denn auch der viertplatzierte FSV Mainz 05 patzte überraschend beim 1:1 (0:1) gegen den Tabellenletzten Holstein Kiel, wodurch RB Leipzig dank eines 3:1 (2:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit nun 45 Punkten bis auf einen Zähler herankommen konnte. Für den neuen Trainer Zsolt Löw war es der erste Sieg, nachdem es unter der Woche den Pokal-K.o. beim VfB Stuttgart gegeben hatte.

BVB und VfB auf dem Vormarsch

Auch Borussia Dortmund (41) und der VfB Stuttgart (40) rückten an die Königsklassen-Plätze heran. Der BVB siegte beim SC Freiburg 4:1 (1:0), ist nun Achter und stimmte sich mit dem zweiten Sieg in Serie auf den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona am Mittwoch ein. Der VfB rundete eine perfekte Woche durch ein 4:0 (2:0) beim VfL Bochum ab und belegt den neunten Platz.

Das peinliche Pokal-Aus beim Drittligisten Arminia Bielefeld wirkte bei den Leverkusenern noch nach. Auch in Heidenheim lief nicht viel zusammen. Erst in der Nachspielzeit traf Emiliano Buendia für die Werkself zum glücklichen Sieg (90.+1). Von hinten droht Bayer ohnehin keine Gefahr mehr. Zumal auch Mainz patzte - trotz des Ausgleichstreffers von Nelson Weiper (75.). Alexander Bernhardsson (34.) bescherte den Kielern einen überraschenden Punktgewinn und neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Gulacsi und Baumann patzen

In Leipzig leisteten sich zwei der besten Liga-Torhüter unerklärliche Aussetzer. Erst leitete RB-Keeper Peter Gulacsi mit einem Fehlpass das frühe Gegentor von Tom Bischof ein (11.), dann machte Deutschlands derzeitige Nummer eins Oliver Baumann auf der Gegenseite beim Kopfball von Benjamin Sesko eine ganz schlechte Figur (24.). Erst vor drei Wochen bei der Niederlage gegen St. Pauli hatte Baumann bereits gepatzt. Nach der Roten Karte für Hoffenheims Leo Östigard (28.) kam RB durch Tore von Ridle Baku (43.) und Yussuf Poulsen (84.) zum Sieg.

Für den BVB war Freiburg wieder ein angenehmer Gegner. Karim Adeyemi (34.), Carney Chukwuemeka (52.), Serhou Guirassy (68.) und Jamie Gittens (78.) sorgten für den siebten Sieg in Serie gegen die Breisgauer, die mit 42 Punkten als Siebter noch unmittelbar vor dem BVB platziert sind. Für Freiburg war das Tor von Maximilian Eggestein viel zu wenig (88.).

Keine Probleme hatte der VfB. Drei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale schossen Jeff Chabot (8.) und dreimal Ermedin Demirovic (11., 48. und 85.) den Sieg heraus. Bochum ist nach der Niederlage weiter auf einem Abstiegsplatz.

Im letzten Spiel des Tages gewann der SV Werder gegen Frankfurt und unterstrich seine eigenen Europapokal-Ambitionen. Die Treffer erzielten Oliver Burke (28.) und Romano Schmid (84).