Letzte Chance - Mark Forster im Exklusivkonzert
Wir schenken euch mit Mark Forster ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Am 18.06. kommt der Ausnahmekünstler mit der Kappe und der Brille für unser Exklusivkonzert nach Essen. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.06.2026 08:32
Mark Forster hautnah in Essen erleben
Mit seinen Hits wie "Au Revoir", "Sowieso" und seiner neuen Single "Ein Lied" ist er nicht mehr aus unserem Programm wegzudenken. Daher freuen wir uns riesig, dass Mark Forster der Star unseres diesjährigen Exklusivkonzerts am 18.06. in Essen ist. Es wird persönlich, es wird laut und vor allem wird es extrem exklusiv für euch.
Support Act bei unserem Exklusivkonzert ist Riku Rajamaa. Der ehemalige Gitarrist der Band "Sunrise Avenue" ist jetzt solo unterwegs und hat sich mit seinen Songs "Hold Me Close" oder "Someone With A Heart Of Gold" auch schon einen festen Platz in unserer Playlist gesichert.
Tickets gibt es nur zu gewinnen
Für unser Exklusivkonzert mit Mark Forster gibt es keine Tickets zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Findet Mark Forster bei "Finde den Forster" unter einer der drei Caps. Habt ihr drei Runden geschafft und dabei noch mindestens ein Leben, bekommt ihr die Chance auf die letzten Tickets für das Konzert am 18. Juni.
Dieses Gewinnspiel ist leider bereits abgelaufen. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Konzertabend mit allen Gewinner*innen.
Unser Exklusivkonzert wird euch präsentiert von der SWB und von SiNN
Was gibt es noch zu beachten?
Da es sich um eine Abendveranstaltung handelt, dürfen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Vor Ort gibt es ausschließlich Stehplätze. Die Tickets sind personenbezogen und dürfen nicht weitergereicht/weiterverkauft werden, sie verlieren in dem Fall ihre Gültigkeit - beim Eingang ist der Ausweis vorzuzeigen. Vor Ort sind nicht erlaubt: Taschen größer als DIN A4, eigene Speisen und Getränke, Film- und Tonaufnahmen. Alle Gewinner werden persönlich per E-Mail angeschrieben und erhalten die Anfahrtsinfo. Die Eventlocation befindet sich in Essen. Der Zugang zur Eventlocation ist barrierefrei. Mobilitätseingeschränkte Gewinner*innen sollten sich vorab dennoch mit uns in Verbindung setzen.