Let's Dance – Die Live Tour 2023

Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi touren 2023 wieder mit

Weil es hautnah noch so viel schöner ist, wurde das TV-Format zu einer Live-Tour weiterentwickelt, die 2022 zum dritten Mal Deutschlands Konzertarenen zum Tanzen brachte. In 2023 werden erneut die Jurymitglieder - Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi - sowie neue Prominente und ihre Profi-Tanzpartner dabei sein. Außerdem im Gepäck: die schönsten Show-Outfits, charmante Moderationen, viele Tonnen Technik für magisches Bühnendesign mit Ton und Licht, sowie viel Glanz, Konfetti, jede Menge Glamour und so manche Überraschung!

Live Shows in 2023

Let's Dance – Die Live Tour