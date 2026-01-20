Anzeige
Lehrer streiken morgen u.a. in Gelsenkirchen

Die Bildungsgewerkschaft GEW ruft für morgen (21. Januar) zum Warnstreik auf. Betroffen ist der Regierungsbezirk Münster. Mülheim bleibt vorerst verschont.

Veröffentlicht: Dienstag, 20.01.2026 10:21

Mülheim gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf und ist vom morgigen Streik nicht betroffen, heißt es von der Gewerkschaft.


Der Unterricht in Gelsenkirchen und anderen Städten des Regierungsbezirks Münster wird wohl nicht vollständig stattfinden können. Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Gehalt oder mindestens 300 Euro für über 920.000 Beschäftigte der Länder. Grund ist der große Lehrermangel an den Schulen.


Landesweite Streiks sind offenbar für den 29. Januar und 10. Februar geplant. Über Maßnahmen in den einzelnen Bezirken wird gerade zusätzlich beraten. Dann könnten auch Mülheimer Schulen betroffen sein.

