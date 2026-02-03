Lehrer streiken morgen für mehr Geld

Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Gehalt oder mindestens 300 Euro mehr im Monat. Referendare sollen 200 Euro mehr bekommen. Nur angestellte Lehrer dürfen streiken - viele Lehrer sind aber Beamte und dürfen das nicht. Eine Betreuung der Schüler soll trotzdem sichergestellt werden. Die Tarifverhandlungen mit den Ländern kommen nicht voran. Auch die Gewerkschaft Ver.di beteiligt sich an dem Warnstreik. Mülheimer GEW-Mitglieder fahren gemeinsam nach Duisburg zur zentralen Streikkundgebung.