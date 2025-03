LeBron James erreicht als erster Profi 50.000 Punkte in NBA

Los Angeles (dpa) - LeBron James hat als erster Basketballer der Geschichte in der NBA 50.000 Punkte erzielt. Schon mit seinem ersten Korb im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans durchbrach der 40 Jahre alte Superstar die historische Marke - er war mit 49.999 Punkten in Spielen der Hauptrunde und der Playoffs in die Partie gegangen. Als er in der Arena in Downtown Los Angeles im ersten Viertel bei seinem ersten Versuch einen Dreier verwandelte, standen die meisten Zuschauer auf und jubelten James lautstark zu.

James zeigte beim 136:115-Sieg der Lakers eine starke Vorstellung und verbuchte insgesamt 34 Punkte, 8 Rebounds und 6 Vorlagen. Aufgelegt bekam er den historischen ersten Dreier von Luka Doncic, der bei den Lakers immer besser in Schwung kommt und selbst 30 Zähler erzielte. Insgesamt steht James nun bei 50.033 Zählern in seiner NBA-Karriere.

Durant überholt Nowitzki in ewiger Bestenliste

Kein anderer Spieler in der Geschichte der NBA kommt bisher auch nur auf 45.000 Punkte in Hauptrunde und Playoffs. Auf Rang zwei der ewigen Bestenliste steht Kareem Abdul-Jabbar mit insgesamt 44.149 Zählern. Bester noch aktiver Profi ist Kevin Durant, der durch seine 34 Punkte beim 119:117 der Phoenix Suns gegen die Los Angeles Clippers an Dirk Nowitzki vorbeizog und nun Rang sechs belegt. Nowitzki kam in seiner Karriere auf 35.223 Punkte, Durant steht jetzt bei 35.225.

Zwölf Punkte Vorsprung im Schlussviertel reichen Magic nicht

Franz Wagner steckt mit den Orlando Magic dagegen weiter in einem Tief und kassierte eine bittere Niederlage gegen die Toronto Raptors. Beim 113:114 trafen die Gäste 0,5 Sekunden vor Schluss einen Dreier zum Sieg, Wagners deutscher Teamkollege Tristan da Silva bekam den Wurf von Ja’Kobe Walter nicht verteidigt. Da Silva selbst kam auf 12 Punkte, Wagner verbuchte 28. Bester Werfer war Magic-Profi Paolo Banchero mit 41 Punkten, zum Sieg reichte es trotz zwischenzeitlich zwölf Punkten Vorsprung im letzten Viertel aber nicht.

Für Orlando war es die vierte Niederlage in Serie und die fünfte aus den vergangenen sechs Spielen. Die Teilnahme an den Playoffs gerät zunehmend in Gefahr, die NBA-Hauptrunde dauert noch knapp sechs Wochen.