Lauter, weiter, billiger: Apple bringt neue Airtags

Berlin (dpa/tmn) - Apple hat nach knapp fünf Jahren seine Tracking-Chips Airtags überarbeitet. Die kleinen runden Chips helfen beim Aufspüren von kleinen und großen Dingen, bei vielen Reisenden sorgen sie für Seelenfrieden - wenn man weiß: Ja, der Koffer hat es auch ans Ziel geschafft. Bei der neuen Generation warten einige Verbesserungen unter der Haube. Ein Überblick:

Was ist neu im neuen Airtag?

Vor allem der Ortungschip mit Ultrabreitbandfunk (UWB). Apple verbaut nun dieselbe Technik wie im aktuellen iPhone 17 oder der jüngsten Apple Watch. Rund 50 Prozent mehr Reichweite bei der genauen Suche sollen so möglich sein.

Auch neu: Man kann die neuen Tags auch mit einer Apple Watch ab Serie 0 und einer Apple Watch Ultra ab Serie 2 über die genaue Suche auffinden.

Wer sich beim Suchen auf seine Ohren verlässt, muss nun weniger stark lauschen. Die Lautsprecher der neuen Airtags sollen Apple zufolge 50 Prozent lauter als die Vorgängergeneration sein - und es gibt einen neuen Signalton.

Das kann beim Suchen von Schlüsseln zwischen Sofakissen oder dem Portemonnaie in einer Tasche ziemlich praktisch sein. Denn das sanfte Geräusch der ersten Generation lässt sich leicht überhören.

Eine Überraschung gibt es beim Preis

Günstig waren die kleinen Chips noch nie. Und ein einzelner neuer Airtag kostet weiterhin 35 Euro. Für das Viererpack werden nun bei Apple aber nur noch 119 Euro fällig - eine Preisreduktion von 10 Euro im Vergleich zu den Vorgängern. Im freien Handel und online gibt es die Chips aber immer wieder auch günstiger.

Was man einrechnen sollte: Inbegriffen ist die komplette Ortungsfunktion über Apples «Wo ist?»-Netzwerk inklusive Teilen von Objektstandorten oder dem Kofferfinden-Modus, den Apple gemeinsam mit mehr als Airlines anbietet. Hierbei kann der Standort verlorener Gepäckstücke mit mehr als 50 Airlines geteilt werden, um Mitarbeitern das Auffinden in großen Gepäcklagern zu erleichtern.

Und: Die meisten günstigeren Tracker bieten nicht die genaue Suche über UWB-Funk an, sondern geben nur einen ungefähren Standort und Tonsignale.

Was bleibt beim neuen Airtag beim Alten?

Die Form: Hier ändert sich nichts, so dass alte Hüllen und andere Aufbewahrungslösungen weiter genutzt werden können.

Auch an der Stromversorgung hat Apple nichts geändert. Es steckt weiterhin eine CR2032-Knopfzelle mit drei Volt Spannung in einem Airtag. Die lässt sich leider nicht wieder aufladen und muss nach circa einem Jahr ersetzt und entsorgt werden.