Laut Berichten fix: Gosens wechselt zu Union

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor dem größten Transfer-Coup seiner Club-Geschichte.

Mit Inter Mailand seien sich die Berliner über die Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens einig, am Dienstag werde der 29-Jährige zum Medizincheck in der Hauptstadt erwartet, hieß es beim TV-Sender Sky und beim «Kicker».

15 Millionen Ablöse

Die Ablöse soll demnach 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen. Laut «Kicker» unterschreibt Gosens einen Vertrag bis Juni 2027, laut Sky bis 2028. Eine offizielle Stellungnahme gab es bis zum frühen Montagabend weder von Union noch von Inter.

Für Gosens wäre der Champions-League-Teilnehmer die erste Bundesliga-Station. In seiner Karriere war der Rheinländer 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler, wie auch im verlorenen Finale der Champions League gegen Manchester City (0:1).

Wenig Starkult, viel Charakter

Gosens gilt als Gegenentwurf zu den angepassten Profis seiner Generation. Damit passt er gut zu Union. Solche Spieler mögen sie dort. Einen Starkult pflegt Gosens - im Gegensatz zum einst bei Union auch sinnhaft integrierten Max Kruse - auch nicht. Den exzentrischen Stürmer würde er als bislang prominentesten Union-Spieler aber ablösen. Gosens ist der erste aktuelle deutsche Nationalspieler, den Manager Oliver Ruhnert für die Eisernen verpflichten würde.