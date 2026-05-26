Laube in Mülheimer Gartenanlage ausgebrannt

Der Brand war laut Feuerwehr kurz vor 21 Uhr an der Mintarder Straße gemeldet worden. Schon auf dem Weg dorthin war eine starke Rauchwolke zu sehen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand die Gartenlaube bereits komplett in Flammen. Das Feuer hatte auch schon auf eine benachbarte Hütte übergegriffen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreitet. Während des Einsatzes war die Mintarder Straße in dem Bereich gesperrt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ermittelt jetzt die Polizei.