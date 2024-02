Laptop mit durchsichtigem Bildschirm soll Kreativen helfen

Wer auf seinen Laptop blickt, will normalerweise sehen, was auf dem Bildschirm ist. Ein Hersteller macht nun möglich, dass man auch sieht, was dahinter ist. Was für eine Anwendung könnten die Bildschirme haben?

© Wolf von Dewitz/dpa