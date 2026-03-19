Lange Haftstrafen für Mitglieder der "Porsche-Bande"

Nach einer Serie von Autodiebstählen, auch in Mülheim, müssen zwei Männer der sogenannten Porsche-Bande für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Düsseldorf hat die 27 und 35 Jahre alten Täter zu Haftstrafen von drei Jahren und acht Monate bzw. vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Bande hatte sich auf teure Sportwagen spezialisiert und vor zwei Jahren insgesamt fünf Luxusautos in NRW gestohlen - der Gesamtwert lag bei mehr als einer halben Million Euro. Die beiden Männer haben die Vorwürfe im Prozess zugegeben. Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig.