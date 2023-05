Lang und Lustig - der Comedy-Marathon an Pfingsten

Was sind eure Pläne für das lange Pfingstwochenende? Egal, ob ihr NRW auf zwei Rädern erkundet, euch an einem 72 Stunden Grillmarathon versucht oder einfach nur im Garten dem Gras beim Wachsen zugucken wollt, trainiert dabei eure Lachmuskeln. Wir haben viel zu feiern, das machen wir mit euch.

Unser Telefonschreck feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Am 19. Mai 2003 lief die erste Folge Elvis Eifel, an Pfingsten bekommt ihr das Beste aus über 1.500 Episoden. Außerdem hat Elvis ein paar seiner Opfer nach Jahren nochmal besucht und zusammen hören sie nochmal in ganz besondere Folgen rein.

Das Radio Comedy Camp in Essen

Jetzt Tickets sichern! On Air gibt es die beste Comedy! Aber nicht nur im Radio, sondern auch live vor Ort: Am 16. Juni treten Telefon-Schreck Elvis Eifel, Abdelkarim, Jan van Weyde, und Frank Fischer in Essen im Comedy Camp auf!

Comedy Camp und der Kitchen Club by Nelson Müller

Dazu freuen wir uns über das Comeback der Comedy Camp Tour. Elvis hat die besten Comedians Deutschlands wieder zusammengetrommelt und tourt mit Ihnen durch Nordrhein-Westfalen. Atze Schröder, Markus Krebs oder auch Paul Panzer geben uns am Wochenende einen Vorgeschmack auf das, was uns im Herbst auf der Tour erwartet.

Und weil so viel Lachen anstrengend ist, gleichen wir euer Kaloriendefizit direkt wieder aus. Nelson Müller bekocht uns seit ein paar Wochen täglich in seinem Kitchen Club und da ist es ja nur selbstverständlich, dass auch an Pfingsten die Küche nicht kalt bleibt.

Freut euch also auf drei Tage gute Laune, keine Probleme und ein Rundumwohlfühlpaket.