Damit eure Perspektive in die Sendung einfließen kann, haben wir eine kurze Online-Umfrage eingerichtet. Mit wenig Aufwand könnt ihr uns sagen, ob ihr euch von der Politik verstanden fühlt, welche Themen euch wichtig sind und ob ihr glaubt, dass politische Entscheidungen euer Leben konkret beeinflussen. Eure Antworten nehmen wir mit in den Landtag und stellen sie den politischen Akteuren vor.