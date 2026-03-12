Landesweiter Warntag: Mülheim testet Warnsysteme

Ein wichtiger Bestandteil des heutigen Warntages ist die Probewarnung über das System Cell Broadcast. Empfangsbereite Mobiltelefone erhalten dabei automatisch eine Testnachricht und geben einen Warnton von sich – ganz ohne vorherige Installation einer speziellen App. In der Nachricht wird morgen mitgeteilt, dass es sich um eine Übung handelt und keine tatsächliche Gefahr besteht. Im Ernstfall ständen darin stattdessen wichtige Details oder Handlungsempfehlungen.

Zusätzlich werden die sogenannten Notfall-Informationspunkte (NIP) in Mülheim vorgestellt. Diese Punkte sind im Falle eines längerfristigen Ausfalls von Strom, Telefon oder Internet wichtige Anlaufstellen. Dort könnt ihr Informationen erhalten und im Bedarfsfall Notrufe absetzen. Eine Übersicht aller Standorte findet ihr hier.

Wir von Radio Mülheim sind heute ebenfalls aktiv mit dabei. Wir senden wieder live aus unserem Notfallinformationsradiostudio auf der Hauptfeuer- und Rettungswache in Broich. Für aktuelle Informationen, spannende Interviews und informative Hintergrundbeiträge zum Thema Warnung und Katastrophenschutz könnt ihr unsere Sondersendung zum Warntag einschalten. Die läuft von 6 bis 12 Uhr über UKW auf 92,9 MHz, DAB+, in unserem Webradio und über unsere App.