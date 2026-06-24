Landesprojekt: Mülheim macht Kultur zum Ehrenamt

Das Landesprojekt „Freiwilligenagenturen: Kultur:Vernetzt" vernetzte Freiwilligenagenturen mit Kulturvereinen, Theatern, Bibliotheken und Künstlerinnen und Künstlern in zehn Städten – darunter Mülheim. Rund 425.000 Euro stellte das NRW-Kulturministerium dafür bereit. Insgesamt wurden landesweit rund 130 Vereine und Organisationen beraten und neue Formate entwickelt, um Ehrenamtliche für die Kultur zu gewinnen. Die Erfahrungen aus dem Projekt sollen nun allen 130 Freiwilligenagenturen in NRW zugutekommen – die Ideen aus Mülheim wirken also über die Stadt hinaus. Das Projekt endet nicht mit dem Abschlussfest: Die entwickelten Formate sollen dauerhaft bestehen bleiben und weiterentwickelt werden, so das Ministerium.