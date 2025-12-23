Land verschickt heute Bescheide für Schuldenerlass
Das Land NRW verschickt heute (23.12.) die Bewilligungsbescheide für den Schuldenerlass an 167 Kommunen. Mülheim bekommt 840 Millionen Euro seiner Altschulden erlassen - das sind 76,4 Prozent der Gesamtschulden.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 10:40
Insgesamt übernimmt das Land knapp 9 Milliarden Euro Schulden von überschuldeten Städten und Gemeinden. Mülheim hatte Ende 2023 Altschulden von 1,1 Milliarden Euro. Nach Oberhausen bekommt die Stadt den zweithöchsten Anteil erlassen, so die Industrie- und Handelskammer. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei über 12.000 Euro - Spitze unter allen kreisfreien Städten in NRW. Die IHK begrüßt den Schuldenerlass als wichtig für den Wirtschaftsstandort Mülheim. Sie fordert aber eine gemeinsame Lösung von Bund und Land. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde vor den Kommunalwahlen versprochen, liegt aber noch nicht vor, kritisiert die IHK.