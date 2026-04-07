Land NRW fördert Geburtshilfe im Evangelischen Krankenhaus

Gute Nachrichten für werdende Eltern bei uns in Mülheim: Das Evangelische Krankenhaus bekommt in diesem Jahr rund 385.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen. Das hat der zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Jan Heinisch mitgeteilt. Das Geld ist für die Geburtsstation gedacht. Hintergrund ist, dass kleinere Geburtsstationen oft finanziell unter Druck stehen. Sie müssen schließlich rund um die Uhr Personal und Technik für sichere Geburten bereithalten. Um diese Versorgung vor Ort zu sichern, unterstützt das Land landesweit 65 Kliniken mit insgesamt 25 Millionen Euro.