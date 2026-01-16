Land erstattet Mülheim 2 Millionen Euro für Straßen

Die genaue Summe für Mülheim beträgt 1.943.897 Euro. Das Geld wäre den Grundstückseigentümern sonst für Straßenbaumaßnahmen von 2018 bis 2025 in Rechnung gestellt worden. Früher mussten Anlieger oft überraschend hohe Summen zahlen - manchmal mehrere tausend Euro pro Haushalt. Landesweit hat das Land bereits über 213 Millionen Euro an 225 Städte und Gemeinden ausgezahlt, heißt es von CDU und Grünen im Landtag. Die Kommunen bekommen das Geld vollständig vom Land ersetzt und können trotzdem ihre Straßen sanieren.