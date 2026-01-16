Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Land erstattet Mülheim 2 Millionen Euro für Straßen
© Oliver Müller / FUNKE Foto Services (2022)
Teilen:

Land erstattet Mülheim 2 Millionen Euro für Straßen

Das Land NRW hat der Stadt Mülheim knapp 2 Millionen Euro für Straßenausbaubeiträge erstattet. Seit 2022 müssen Hausbesitzer keine Beiträge mehr zahlen, wenn die Straße vor ihrer Tür saniert wird.

Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 04:07

Anzeige

Die genaue Summe für Mülheim beträgt 1.943.897 Euro. Das Geld wäre den Grundstückseigentümern sonst für Straßenbaumaßnahmen von 2018 bis 2025 in Rechnung gestellt worden. Früher mussten Anlieger oft überraschend hohe Summen zahlen - manchmal mehrere tausend Euro pro Haushalt. Landesweit hat das Land bereits über 213 Millionen Euro an 225 Städte und Gemeinden ausgezahlt, heißt es von CDU und Grünen im Landtag. Die Kommunen bekommen das Geld vollständig vom Land ersetzt und können trotzdem ihre Straßen sanieren.

Anzeige
Anzeige
Anzeige