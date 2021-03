Lakers mit Schröder wieder auf Kurs

NBA

Beim 117:91 kam der 27 Jahre alte Basketball-Profi aus Braunschweig am Sonntag (Ortszeit) auf zwölf Punkte, drei Rebounds und sechs Vorlagen. Schröder überzeugte wie schon bei seinem Comeback am Freitag gegen die Portland Trail Blazers mit Übersicht und Aggressivität in der Verteidigung. Er hatte zuvor auf der Corona-Liste der NBA gestanden und vier Spiele verpasst - die die Lakers allesamt verloren.

«Es war großartig, Dennis wieder in der Aufstellung zu haben, das hat uns Auftrieb gegeben», sagte Lakers-Coach Frank Vogel. Mit Schröder auf dem Feld hatte der Rekordmeister ein Punkte-Plus von 32, die mit großem Abstand beste Bilanz aller eingesetzten Profis.

Auch Schröders Nationalmannschafts-Kollege Daniel Theis verbuchte mit den Boston Celtics einen Erfolg. Gegen die Washington Wizards um Moritz Wagner und Isaac Bonga holten die Celtics ein knappes 111:110. «Wir haben heute Charakter gezeigt, wir lagen 40 Sekunden vor Schluss fünf Punkte zurück», sagte Theis. «Ich würde es keinen kritischen Moment nennen, aber das ist ein Teil der Saison, in dem wir jeden Sieg nehmen, den wir kriegen können.» Theis kam auf starke 20 Punkte, neun Rebounds und drei Vorlagen, Bonga und Wagner auf der anderen Seite trafen nichts.

