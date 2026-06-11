Lärm durch Umgehungsverkehr: Tempo 30 in Mülheim-Speldorf

Grund für den erhöhten Verkehr ist die Baustelle am Autobahnkreuz Kaiserberg – viele Fahrerinnen und Fahrer weichen seitdem auf die beiden Straßen zwischen Uhlenhorstweg und Saarner Straße aus. Eine aktuelle Verkehrszählung hat bestätigt, dass das Aufkommen so stark gestiegen ist, dass auch der Lärm auf ein Maß geklettert ist, das Schutzmaßnahmen erfordert, so die Stadt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist ausdrücklich als vorübergehende Maßnahme gedacht: Sobald die Sperrungen am Kaiserberg aufgehoben werden und der Ausweichverkehr nachlässt, soll auch das Tempolimit wieder fallen. Weitere Verkehrszählungen sollen prüfen, ob die Beschränkung weiterhin nötig ist.