© Staff Sgt. Dalton Williams/U.S. Air Force/AP/dpa
© Staff Sgt. Dalton Williams/U.S. Air Force/AP/dpa
Kuwait beheimatet rund 13.500 Truppen des US-Militärs. (Archivbild)
Kuwait: Mehrere US-Militärjets abgestürzt - Crews überleben
Im Golfstaat Kuwait sind nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen machte der Sprecher keine Angaben.
Veröffentlicht: Montag, 02.03.2026 07:55
Eskalation in Nahost
© dpa-infocom, dpa:260302-930-755537/1
