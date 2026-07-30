Kurzfristige Sperrungen im Kreuz Duisburg heute Nacht

Betroffen sind die Verbindung von der A59 Richtung Duisburg auf die A40 Richtung Essen sowie die Verbindung von der A40 Richtung Venlo auf die A59 Richtung Düsseldorf. Die Umleitung läuft über die Anschlussstelle Duisburg-Häfen und ist mit dem roten Punkt ausgeschildert. Der Neubau der Berliner Brücke ist nötig, weil bei Prüfungen 2024 erhebliche Mängel festgestellt wurden — vor allem für schwere LKW. Die neue Brücke soll bis Herbst 2029 fertig sein.