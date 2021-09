Kurz vor 18 Uhr lange Schlangen vor Berliner Wahllokalen

In Berlin standen Wählerinnen und Wähler kurz vor der Schließung der Wahllokale noch in Schlangen. Es habe zu wenige Wahlzettel gegeben, und Menschen seien länger in den Kabinen gewesen als sonst.

© Hauke-Christian Dittrich (dpa)