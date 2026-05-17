Kunstmuseum feiert Internationalen Museumstag

Das Programm ist abwechslungsreich: Den Auftakt macht um 11:30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellungen. Um 14 Uhr startet eine sogenannte „Magische Führung" – und gleichzeitig ein Workshop, bei dem Besucherinnen und Besucher "verbindende" Postkarten gestalten können. Um 15:30 Uhr folgt ein magischer Workshop bis zum Ende des Tages um 17 Uhr. Das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstags lautet „Museums uniting a divided world" – Kunst als Brücke zwischen Menschen also. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach vorbeikommen reicht.