Kulinarischer Treff: Schlemmen im Grünen bis Sonntag
Von Donnerstag (23.07.) bis Sonntag (26.07.) verwandeln sich die Ruhranlagen zwischen Schloßbrücke und Schleuseninsel wieder in ein Paradies für Genießer. Beim Kulinarischen Treff servieren Spitzenrestaurants aus Mülheim und Umgebung nationale und internationale Köstlichkeiten – von Surf & Turf bis vegetarischem Risotto.
Veröffentlicht: Donnerstag, 23.07.2026 12:00
Mit dabei sind unter anderem Alte Metzgerei, Bliss, Cafe Leonardo, La Turka, Gummersbach, Spices 1822, das Walkmühlen-Restaurant mit Ukraine-Zelt und als Neuzugang die Essener „Gärtnerei“ und „Fleischerei“. Für die passende Begleitung sorgen erlesene Weine, Cocktails und alkoholfreie Drinks. Täglich gibt es Live-Musik – von DJ bis Walking Band. Das Besteck kostet 1 Euro, kann behalten oder gespendet werden – der Erlös geht an einen guten Zweck. Geöffnet ist der Treff donnerstags und freitags ab 16 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Die komplette Speisekarte gibt es online. Veranstalter ist die MST.