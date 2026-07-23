Kulinarischer Treff: Schlemmen im Grünen bis Sonntag

Mit dabei sind unter anderem Alte Metzgerei, Bliss, Cafe Leonardo, La Turka, Gummersbach, Spices 1822, das Walkmühlen-Restaurant mit Ukraine-Zelt und als Neuzugang die Essener „Gärtnerei“ und „Fleischerei“. Für die passende Begleitung sorgen erlesene Weine, Cocktails und alkoholfreie Drinks. Täglich gibt es Live-Musik – von DJ bis Walking Band. Das Besteck kostet 1 Euro, kann behalten oder gespendet werden – der Erlös geht an einen guten Zweck. Geöffnet ist der Treff donnerstags und freitags ab 16 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Die komplette Speisekarte gibt es online. Veranstalter ist die MST.