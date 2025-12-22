Künstlerverein spendet neue Bücher an Grundschule

Das Projekt läuft seit vielen Jahren nach dem gleichen Prinzip: Der Verein erstellt einen Kalender mit Werken Mülheimer Künstler und investiert die Einnahmen komplett in neue Schulbücher. Die Buchhandlung Hilberath & Lange berät bei der Auswahl. In der neuen Sammlung finden Kinder Wissensbücher, Nachschlagewerke und Fantasiegeschichten. Die Bücher kommen auch in der neuen Lesestunde zum Einsatz. Bereits 17 Mülheimer Grundschulen haben so neue Bücher erhalten. Auch im nächsten Jahr soll eine weitere Schule von der Aktion profitieren, heißt es vom Verein.