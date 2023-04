Kroos nach 2:0 gegen Chelsea: Können zufrieden sein

Madrid (dpa) - Toni Kroos hat sich nach dem 2:0 von Titelverteidiger Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea zufrieden geäußert. Zugleich warnte der 33-Jährige aber vor zu großer Sicherheit.

«Ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Wir haben das Spiel gut kontrolliert. Das ist ein gutes Ergebnis, das nehmen wir mit erst mal», sagte der Mittelfeldstar des spanischen Fußball-Rekordmeisters bei DAZN.

Das Rückspiel am kommenden Dienstag an der Stamford Bridge in London werde aber noch mal eine sehr schwere Aufgabe: «Wir haben heute auch gesehen, dass Chelsea wirklich Möglichkeiten hatte. Zu Hause sind sie auch noch mal einen Tick stärker als auswärts.»

Karim Benzema (21. Minute) und Marco Asensio (74.) trafen für die über weite Strecken überlegenen Madrilenen. Chelsea beendete das Spiel in Unterzahl, nachdem Ben Chilwell wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (59.).

«Ein Balanceakt» nach Rot für Chelsea

Nach dem Platzverweis hätten die Königlichen nach Ansicht von Kroos «die eine oder andere Chance mehr provozieren können». Aber die Überzahl sei immer auch «ein Balanceakt, wo man dann schauen musst: Okay, gehen wir jetzt voll auf das zweite, dritte, vierte - oder sagst du auch, bevor du noch irgendwo reinrennst», meinte der Weltmeister von 2014. Er war mit einer Passquote von 95 Prozent erneut einer der Erfolgsgaranten und auch an der Vorbereitung des zweiten Treffers durch Asensio beteiligt.

Es habe zwei, drei Momente gegeben, «wo wir die Konter nicht ganz so gut unterbunden haben. Da haben wir mal wieder auch einen guten Torwart hinten drin gehabt, das muss man zugeben», analysierte Kroos. «Grundsätzlich aber waren wir schon die bessere Mannschaft, die es kontrolliert hat, die ihre Momente hatte.» Mit ein bisschen mehr Ruhe und Genauigkeit im letzten Drittel «hätten wir noch ein paar Chancen mehr kreieren können. Aber alles in allem haben wir es kontrolliert, die Energie war gut, die Zweikämpfe waren sehr gut», meinte Kroos.

Im Rückspiel müsse man vor allem die ersten 15, 20 Minuten überstehen. «Da müssen wir dagegen halten, darum wird es gehen. Da musst du da sein und die Zweikämpfe genauso annehmen wie hier. Und dann habe ich ein gutes Gefühl», sagte der 33-Jährige, der bisher fünfmal die Königsklasse gewann - viermal davon mit Real.