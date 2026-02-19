Krötenwanderung: Straßen werden gesperrt - mit UPDATE

+++ Update 19:02:26: Die Stadt rechnet ab sofort mit Beginn der Krötenwanderung. Demnach werden ab morgen betroffene Straßen zeitweise gesperrt. Sollten die Witterungsverhältnisse zu einem Stopp der Krötenwanderung führen, bleiben die Schranken für die Durchfahrt geöffnet, sagt die Stadt. +++





Unsere Stadt rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die alljährliche Krötenwanderung beginnt. Laut einer Sprecherin im Rathaus sind erste Amphibien bereits gesehen worden. Zum Schutze der Amphibien werden bald mehrere Straßen ab den Abendstunden gesperrt. Über die genauen Sperrzeiten will die Stadt noch rechtzeitig informieren.