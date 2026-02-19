Krötenwanderung: Straßen werden gesperrt - mit UPDATE
+++ Update 19:02:26: Die Stadt rechnet ab sofort mit Beginn der Krötenwanderung. Demnach werden ab morgen betroffene Straßen zeitweise gesperrt. Sollten die Witterungsverhältnisse zu einem Stopp der Krötenwanderung führen, bleiben die Schranken für die Durchfahrt geöffnet, sagt die Stadt. +++
Unsere Stadt rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die alljährliche Krötenwanderung beginnt. Laut einer Sprecherin im Rathaus sind erste Amphibien bereits gesehen worden. Zum Schutze der Amphibien werden bald mehrere Straßen ab den Abendstunden gesperrt. Über die genauen Sperrzeiten will die Stadt noch rechtzeitig informieren.
Veröffentlicht: Donnerstag, 19.02.2026 08:23
Wie in den letzten Jahren betrifft das Teile der Großenbaumer Straße, der Mühlenbergheide, die Horbeck- und die Klingenburgstraße. Neben Erdkröten nehmen auch andere Amphibien, wie Feuersalamander, Bergmolch, Teichmolch und Grasfrosch jetzt Wanderungen zu ihren Laichgewässern auf sich und legen dabei teils große Entfernungen zurück. Auf dem Weg liegen häufig starkbefahrene Straßen. Um die meist artengeschützten Tiere nicht zu gefährden, sperrt die Stadt schon seit Jahren solche Abschnitte. Die Sperrung beginnt i.d.R. gegen 19 Uhr. Geöffnet werden die Schranken wieder gegen 6 Uhr morgens.