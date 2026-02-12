Krötenwanderung: Straßen werden gesperrt
Unsere Stadt rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die alljährliche Krötenwanderung beginnt. Laut einer Sprecherin im Rathaus sind erste Amphibien bereits gesehen worden. Zum Schutze der Amphibien werden bald mehrere Straßen ab den Abendstunden gesperrt. Über die genauen Sperrzeiten will die Stadt noch rechtzeitig informieren.
Veröffentlicht: Donnerstag, 12.02.2026 06:54
Wie in den letzten Jahren betrifft das Teile der Großenbaumer Straße, der Mühlenbergheide, die Horbeck- und die Klingenburgstraße. Neben Erdkröten nehmen auch andere Amphibien, wie Feuersalamander, Bergmolch, Teichmolch und Grasfrosch jetzt Wanderungen zu ihren Laichgewässern auf sich und legen dabei teils große Entfernungen zurück. Auf dem Weg liegen häufig starkbefahrene Straßen. Um die meist artengeschützten Tiere nicht zu gefährden, sperrt die Stadt schon seit Jahren solche Abschnitte. Die Sperrung beginnt i.d.R. gegen 19 Uhr. Geöffnet werden die Schranken wieder gegen 6 Uhr morgens.