Krötenwanderung: Straßen werden gesperrt

Wie in den letzten Jahren betrifft das Teile der Großenbaumer Straße, der Mühlenbergheide, die Horbeck- und die Klingenburgstraße. Neben Erdkröten nehmen auch andere Amphibien, wie Feuersalamander, Bergmolch, Teichmolch und Grasfrosch jetzt Wanderungen zu ihren Laichgewässern auf sich und legen dabei teils große Entfernungen zurück. Auf dem Weg liegen häufig starkbefahrene Straßen. Um die meist artengeschützten Tiere nicht zu gefährden, sperrt die Stadt schon seit Jahren solche Abschnitte. Die Sperrung beginnt i.d.R. gegen 19 Uhr. Geöffnet werden die Schranken wieder gegen 6 Uhr morgens.