Krötenwanderung: Schilder sorgen für Verwirrung
Bei den Sperrzeiten wegen der Krötenwanderung in Mülheim sorgen widersprüchliche Angaben auf Schildern in Straßen für Verwirrung. Eine Radio Mülheim-Hörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht - die Stadt hat Probleme bei der Beschilderung auf Nachfrage bestätigt. Zu den verschiedenen Uhrzeiten auf den Schildern laufen demnach bereits Gespräche mit dem Bauhof.
Veröffentlicht: Dienstag, 03.03.2026 09:53
Laut Stadt ist die Sperrung von Straßen für Februar ab etwa 18 Uhr und für März ab etwa 19 Uhr vorgesehen. Das Öffnen der Schranken ist ab 5.30 Uhr möglich, müsse aber auf jeden Fall bis spätestens 7 Uhr passiert sein. Da ein beauftragter externer Dienstleister die Standorte mit Schranken einzeln abfahren muss, habe dieser aber einen zeitlichen Spielraum.