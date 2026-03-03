Krötenwanderung: Schilder sorgen für Verwirrung

Laut Stadt ist die Sperrung von Straßen für Februar ab etwa 18 Uhr und für März ab etwa 19 Uhr vorgesehen. Das Öffnen der Schranken ist ab 5.30 Uhr möglich, müsse aber auf jeden Fall bis spätestens 7 Uhr passiert sein. Da ein beauftragter externer Dienstleister die Standorte mit Schranken einzeln abfahren muss, habe dieser aber einen zeitlichen Spielraum.