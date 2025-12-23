Kreuz Kaiserberg: Sperrungen im Januar 2026

Es kommt zu drei größeren Sperrungen: Vom 7. bis 12. Januar ist die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg in Fahrtrichtung Venlo gesperrt, einschließlich der Auffahrt von der A3 in Richtung Arnheim auf die A40.





Vom 16. bis 19. Januar folgt dann eine Sperrung der A3 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich in Fahrtrichtung Arnheim.





Anschließend wird vom 19. Januar bis 2. Februar die A40 zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen gesperrt.





In der Zeit vom 9. Januar bis 6. Februar kommt es zu Sperrungen der Bahnstrecken im Kreuz Kaiserberg zwischen Duisburg und Essen bzw. Duisburg und Oberhausen. Weitere Infos zum Aus- und Umbau des Autobahnkreuzes Kaiserberg findet ihr hier.