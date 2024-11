Kreml: Trump kann Krieg in der Ukraine schnell beenden

Moskau (dpa) - Die USA könnten nach Darstellung des Kremls unter der Führung des künftigen Präsidenten Donald Trump den Krieg in der Ukraine schnell beenden. «Tatsächlich hat im Unterschied zu vielen anderen Politikern der amerikanischen Elite Herr Trump vom Wunsch gesprochen, Frieden herzustellen und nicht vom Wunsch, den Krieg bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Es bleibe abzuwarten, ob dies mehr als nur Wahlkampfgetöse sei, fügte er hinzu. Russland werde Trump nach seinen ersten Handlungen im Amt beurteilen.

Einen Glückwunsch von Kremlchef Wladimir Putin an Trump zum Wahlsieg bezeichnete Peskow derweil als unwahrscheinlich. Die USA seien ein für Russland «unfreundliches Land» und direkt an dem Krieg in der Ukraine beteiligt, so der Kremlsprecher.

Putin hatte im Februar 2022 den Angriffskrieg auf die benachbarte Ukraine befohlen. Laut Moskau ist nun aber Washington dafür verantwortlich, diesen zu beenden. Die USA müssten dafür Abstand nehmen von ihrem Ziel, «Russland eine strategische Niederlage zuzufügen», sagte Peskow.

Als strategische Niederlage versteht der Kreml die von der Ukraine und dem Westen erhobene Forderung nach einem Rückzug russischer Truppen aus dem Nachbarland. Moskau beansprucht neben der bereits 2014 annektierten Krim vier weitere ukrainische Regionen und ein Mitspracherecht in der Politik in Kiew für sich. Dazu soll die Ukraine auf den Nato-Beitritt verzichten, die eigenen Streitkräfte verkleinern und eine sogenannte Entnazifizierung durchführen, womit Moskau die Einsetzung einer russlandfreundlichen Regierung meint.