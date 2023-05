Kreis vor WM: Werden uns gegen Schweden nicht verstecken

Tampere (dpa) - Der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat einen mutigen deutschen WM-Start gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden angekündigt.

«Wir werden uns sicher nicht verstecken», sagte Kreis vor der ersten WM-Partie am Abend. Für den 64-Jährigen ist es die erste Weltmeisterschaft als hauptamtlicher Chefcoach.

2010 war der Deutsch-Kanadier als Co-Trainer von Uwe Krupp beim Halbfinaleinzug der deutschen Mannschaft dabei. «Ein bisschen Aufregung ist schon da. Wir wollen jetzt einfach, dass es losgeht», sagte Kreis.

Dem schwierigen Auftakt misst Kapitän Moritz Müller nur eine untergeordnete Rolle bei. «Für mich ist die Reaktion auf das Spiel wichtiger als das Spiel selbst. Egal, wie es ausgeht», sagte Müller. «Wenn wir es gewinnen, müssen wir die anderen ja trotzdem schlagen. Und wenn wir verlieren, erst recht. Wir dürfen nicht zu hoch und nicht zu tief kommen.»

Nur 24 Stunden nach dem ersten Spiel muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes sogleich gegen Gastgeber und Titelverteidiger Finnland ran. Am Montag wartet dann das US-Team. Ziel ist die Teilnahme am Viertelfinale. Dafür müsste das Deutschland mindestens Platz vier in der Achtergruppe erreichen.