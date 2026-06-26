Kostenloses Wasser in Mülheim: BuSS öffnet Türen bei Hitze

Das BuSS stellt während seiner Öffnungszeiten kostenloses Trinkwasser für alle bereit – nicht nur für Seniorinnen und Senioren. Mitgebrachte Flaschen können kostenlos aufgefüllt werden. Wer die klimatisierten Räume zum Abkühlen nutzen möchte, kann das ebenfalls tun – einfach vorbeikommen reicht. Bei anhaltend hohen Temperaturen und der aktuellen Waldbrandwarnstufe 3 kann das Angebot gerade für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen wichtig sein – Hitze ist eine der häufigsten Ursachen für gesundheitliche Notfälle im Sommer.