Kostenloses Wasser in Mülheim: BuSS öffnet Türen bei Hitze
Wer in der aktuellen Hitzewelle eine kühle Pause braucht oder Wasser auffüllen möchte, ist im Beratungs- und Servicezentrum für Senioren an der Bahnstraße 18 in der Innenstadt willkommen – kostenlos und ohne Konsumzwang.
Veröffentlicht: Freitag, 26.06.2026 12:00
Das BuSS stellt während seiner Öffnungszeiten kostenloses Trinkwasser für alle bereit – nicht nur für Seniorinnen und Senioren. Mitgebrachte Flaschen können kostenlos aufgefüllt werden. Wer die klimatisierten Räume zum Abkühlen nutzen möchte, kann das ebenfalls tun – einfach vorbeikommen reicht. Bei anhaltend hohen Temperaturen und der aktuellen Waldbrandwarnstufe 3 kann das Angebot gerade für ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen wichtig sein – Hitze ist eine der häufigsten Ursachen für gesundheitliche Notfälle im Sommer.