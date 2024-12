Kompanys Kane-Lösung: Müller, Tel, Gnabry, Olise, Sané

München (dpa) - Bei der Suche nach dem bestmöglichen Harry-Kane-Double für den Pokal-Kracher gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen gibt es für Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern keine Eins-zu-eins-Lösung. Und darum werde das Münchner Offensivspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) in der ausverkauften Allianz Arena «anders aussehen», kündigte Kompany an.

«Harry hat 20 Tore in dieser Saison gemacht, das kannst du nicht ersetzen. Deswegen ist er auch ein Topspieler», sagte Kompany am Tag vor der Partie. «Aber wir haben Spieler, die torgefährlich sind. Das hilft uns natürlich, diese Situation zu lösen. Wir haben genügend Spieler, die die Rolle spielen können. Die Tore und die Qualität von Kane zu ersetzen, ist etwas anderes.»

Müller als naheliegende Stürmer-Wahl

Für diese Lösung und die Besetzung der Mittelstürmerposition zählte Kompany nahezu das gesamte Offensivpersonal auf, namentlich angefangen mit Thomas Müller. Den Routinier hatte Kompany auch am Samstag beim 1:1 in Dortmund eingewechselt, als Kane mit einem Muskelfaserriss früh vom Platz musste.

«Wir haben viele Optionen», sagte Kompany: «Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané. Ich habe fast alle genannt.» Man verfüge auch ohne Top-Torjäger Kane noch über genügend Offensiv-Talent in der Mannschaft. Dabei verwies er auch explizit auf Spielmacher Jamal Musiala, der deutlich torgefährlicher geworden ist in dieser Saison. «Wir müssen das einfach anders lösen», sagte Kompany.

Kane vielleicht 2024 nochmal im Einsatz

Auch ohne Erfolgsgarant Kane blickt Kompany dem Achtelfinale mit Vorfreude und Zuversicht entgegen. «Wir sind alle im Fußball für diese Momente», sagte der 38-Jährige. Dass in dem K.o.-Spiel der erste Titel der Saison auf dem Spiel steht, belaste ihn nicht: «Ich gehe ein bisschen anders um mit Druck.» Für ihn sei der einzige Druck, dass seine Mannschaft immer die beste Leistung abrufe.

Kompany hat im übrigen Hoffnung, dass der 31-jährige Kane in diesem Jahr nochmal spielt. «Es gibt die Möglichkeit», sagte er. Die letzte Partie 2024 bestreiten die Bayern am 20. Dezember daheim in der Bundesliga gegen RB Leipzig.