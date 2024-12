Kompany freut sich «gerade jetzt» auf die Winterpause

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany ist heilfroh, gerade in der aktuellen Personalsituation und mit Blick auf die weiteren Saisonstrapazen mit der ersten Club-WM im XXL-Format in Deutschland eine Winterpause zu haben. In diesen Genuss war der 38 Jahre alte Belgier während seiner Zeit als Fußball-Profi und Trainer in der englischen Premier League nicht gekommen.

«Gerade jetzt bin ich sehr zufrieden, dass wir eine Winterpause haben. Denn es gibt (2025) nicht mal eine Sommerpause, wenn wir auf das Programm schauen, dass wir vor uns haben», sagte Kompany vor dem Jahresendspurt des FC Bayern München mit den Ligaspielen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 und am kommenden Freitag gegen RB Leipzig.

Bayern-Profis bekommen Urlaub bis Neujahr

Direkt danach beginnt für die Bayern-Profis der Weihnachtsurlaub, der bis zum 1. Januar andauern wird, wie Kompany berichtete. «Es ist wichtig, dass die Spieler eine gewisse Anzahl an Tagen haben, um sich zu erholen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. In der Bundesliga haben wir das.»

In Mainz werde noch keiner der zahlreichen verletzten Akteure zurückkommen, kündigte Kompany an. Auch nicht Torjäger Harry Kane, der jedoch nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel gegen Leipzig wieder auflaufen kann.

In Mainz noch mal ohne Kane

Das erklärte Ziel von Kompany ist es, die letzten zwei Spiele des Jahres zu gewinnen und damit als klarer Tabellenführer ins neue Jahr zu gehen. Für die Bayern ist es bereits das zweite Gastspiel in dieser Saison in Mainz. Im DFB-Pokal hatten die Münchner dort nach drei Toren von Nationalspieler Jamal Musiala mit 4:0 gewonnen.

Der Respekt vor Mainz sei trotzdem groß, sagte Kompany, gerade auswärts. Die Mainzer hätten zuletzt überwiegend gute Ergebnisse erzielt. «Sie haben Selbstvertrauen - wir aber auch», sagte Kompany. Die Bayern sind in der Bundesliga noch ungeschlagen.