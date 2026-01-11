Kompany bewertet Karl-Wirbel: «Dann hat er ein Problem...»

München (dpa) - Vincent Kompany hat als Trainer des FC Bayern einen ganz eigenen Blick auf die vieldiskutierte Schwärmerei von Münchens Jungstar Lennart Karl über seinen «Traumverein» Real Madrid. «Für mich ist alles in Ordnung», sagte Kompany vor dem Heimspiel des Tabellenführers in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg.

Er habe mit dem 17 Jahre alten Offensivtalent ganz bewusst nicht über dessen Auftritt bei einem Fanclub-Besuch gesprochen. Karl hatte dort auf die Frage nach einem Traumclub neben dem FC Bayern jugendlich offen geantwortet, dass er irgendwann mal für die Königlichen spielen wolle. Kompany nannte das «einen kleinen Kommunikationsfehler». Mehr zählt für Kompany, dass sich der Youngster «auf die richtigen Dinge» konzentriere. «Das beobachte ich mehr.»

Kompany: «Jeder gerät mal in einen Sturm»

Er versuche als Trainer, das Vorgefallene «ein bisschen aus der Distanz zu beobachten. Jeder gerät mal in einen Sturm. Und dann ist es wichtig, das Gesamtbild zu sehen und den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren», erklärte Kompany und schilderte, wann Karl mit ihm ein Problem bekäme.

«Wenn er mal schlecht trainiert, hat er ein Problem mit mir. Wenn er nicht gut spielt und nicht hundert Prozent gibt, hat er ein Problem mit mir», erläuterte Kompany. Doch Karl habe in der aktuellen Situation richtig reagiert. «Er hat genau das andere gemacht. Er hat sehr gut trainiert. Er hat sehr gut gespielt, sehr hart gearbeitet.» Nur zwei Tage nach den Real-Aussagen hatte Karl zwei Tore beim 5:0 der Bayern im Testspiel gegen Red Bull Salzburg erzielt.

Bayern-Kollegen haben Karl aufgezogen

«Seine Teamkollegen haben ihn ein bisschen aufgezogen», berichtete Kompany über die Reaktionen auf Karls Real-Träume in der Bayern-Mannschaft. Aber für den Trainer zählt mehr, wie der Youngster im Alltag auftritt. «Was macht dieser 17-jährige Lennart Karl jeden Tag? Er trainiert wirklich hart. Er spielt sehr gut. Wie viele 17-Jährige machen das? Er arbeitet sehr hart für die Mannschaft, auch defensiv. Was er liefert jeden Tag im Training, im Spiel und auch bei den Meetings, das ist auf allerhöchstem Niveau», lobte Kompany.

Zudem habe sich Teenager Karl am Tag nach seiner unbekümmerten Äußerung direkt bei Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gemeldet und für den ausgelösten Wirbel entschuldigt. «Auch das gefällt mir», sagte Kompany.

Empfehlung für die WM

Karl hat eine bemerkenswerte erste Saisonhälfte hinter sich. Mit Toren und Topleistungen im Münchner Starensemble hat sich der Teenager sogar für die Nationalmannschaft und eine WM-Nominierung im Sommer empfohlen.

«Er hat seine Minuten und seine Spielzeiten bekommen, weil er diese Arbeitsleistung liefert für die Mannschaft», sagte Kompany zur Situation im Verein: «Seine Qualität ist offensichtlich. Er macht so viel richtig.»