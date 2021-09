Kommunistische Partei geht als Wahlsieger in Graz hervor

Zwei große Wahl-Überraschungen in Österreich: Bei der Gemeinderatswahl in Graz eroberte die Kommunistische Partei das Rathaus. Bei den Landtagswahlen in Oberösterreich gelang den Kritikern der Corona-Maßnahmen ein Coup.

© Erwin Scheriau (dpa)