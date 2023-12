Köln gewinnt Kellerduell der Bundesliga in Darmstadt

Der 1. FC Köln hat das Kellerduell in der Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 gewonnen und die Abstiegszone zumindest für eine Nacht verlassen. Die Domstädter setzten sich am Freitagabend in einer umkämpften Partie mit 1:0 (0:0) durch.

© Uwe Anspach/dpa