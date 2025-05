Kniffliger WM-Start: Warten auf Stützle und Siegpflicht

Herning (dpa) - Kommt er oder kommt er nicht? Vor dem deutschen WM-Start gegen Außenseiter Ungarn dreht sich rund um das deutsche Eishockey-Nationalteam scheinbar alles um einen Spieler, der (noch) gar nicht da ist im dänischen Herning. Die Frage, ob NHL-Starstürmer Tim Stützle denn nun noch verspätet zur WM reist, überlagert derzeit den kniffligen Auftakt ins Turnier.

Denn am Samstag und nur 24 Stunden später gegen Kasachstan (beide 16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) sind Siege für den Vize-Weltmeister von 2023 Pflicht. «Wenn wir solche Spiele nicht gewinnen, wird es schwer mit dem Viertelfinale», sagte Kapitän Moritz Seider deutlich.

Neben dem Verteidiger der Detroit Red Wings stünde der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes auch im Angriff Weltklasse in Person von Stützle noch gut zu Gesicht. Der neben Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) beste deutsche Angreifer schied in den NHL-Playoffs zwar bereits in der vergangenen Woche mit den Ottawa Senators aus, auf eine Freigabe aus Kanada wartet Bundestrainer Harold Kreis aber bis heute.

«Es gibt nichts Neues» - dieser Satz von Kreis wird inzwischen fast zum Mantra. Man wird das Gefühl nicht los, als nerve das Thema die Verantwortlichen erheblich und als würde der DEB von den Senators hingehalten. Der 23 Jahre alte Stützle war zuletzt angeschlagen.

Ottawa wird eine WM-Freigabe nur dann erteilen, wenn Stützle zu einhundert Prozent fit ist, zumal sich der Top-Stürmer bei seiner bislang einzigen WM-Teilnahme 2022 verletzt hatte.

Wichtige Leistungsträger fehlen

Mit seiner Klasse würde Stützle die DEB-Auswahl auf eine neue Ebene bringen. Durch den Ausfall von JJ Peterka, der aufgrund anstehender Vertragsverhandlungen mit den Buffalo Sabres absagte, fehlt es im Angriff möglicherweise an Qualität für die Top-Gegner.

Da Nico Sturm noch in den NHL-Playoffs aktiv ist, muss die DEB-Auswahl vorerst auf zwei Vize-Weltmeister von 2023 verzichten. Leichte Hoffnungen auf einen WM-Einsatz gibt es noch bei Sturm, der mit den Florida Panthers in der Best-of-seven-Serie gegen Toronto 0:2 zurückliegt.

Die verletzten Moritz Müller (Kölner Haie) und Berlins Kai Wissmann werden durch ihre Routine und Führungskraft zudem in der Abwehr und auch in der Kabine schmerzlich vermisst. «Wir haben trotzdem eine starke Mannschaft», entgegnete Bundestrainer Kreis, der vor seiner dritten Weltmeisterschaft als Coach der Nationalmannschaft steht.

Drei Pflichtaufgaben zum Auftakt

Nach dem Auftakt gegen Ungarn wartet einen Tag später Kasachstan und am Dienstag Norwegen auf die deutsche Mannschaft. Auch ohne weitere NHL-Verstärkung ist das Kreis-Team in diesen Partien klarer Favorit. «Das stört mich überhaupt nicht», sagte Seider und fordert gesundes Selbstbewusstsein am Samstag: «Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken und müssen mit breiter Brust aufspielen. Wir respektieren aber auch jeden Gegner. Er ist alles keine Selbstverständlichkeit.»

Im vergangenen Jahr demonstrierte die deutsche Mannschaft das im tschechischen Ostrava gegen Lettland (8:1), Kasachstan (8:2), Polen (4:2) und Frankreich (6:3) in Perfektion. Gelingen die drei Pflichtsiege in Herning allerdings nicht, steigt der Druck vor den Begegnungen gegen die Top-Nationen deutlich an. Gegen Vizeweltmeister Schweiz, Mitfavorit USA und Titelverteidiger Tschechien ist Deutschland nicht chancenlos, drei Siege sollte man allerdings nicht einplanen.

«Der Druck ist doch immer da», betonte Seider, der zudem eine Entwicklung beim DEB-Team nach dem 2:5 bei der WM-Generalprobe am vergangenen Sonntag gegen USA bemerkt haben will. «Wir haben Fortschritte gemacht», sagte der NHL-Verteidiger.

Erst einmal Punkte sammeln

Routinier Patrick Hager aus München forderte: «Wir dürfen jetzt nicht den Spielplan analysieren. Wir haben doch in der Vergangenheit gesehen: Wenn wir ein perfektes Spiel hinlegen, können wir gegen jeden Gegner bestehen. Das ist die Challenge für das gesamte Turnier. Erst einmal müssen wir Punkte einhamstern.»

Mit Gastgeber Dänemark könnte es zum Vorrunden-Abschluss dazu ein kleines Endspiel um letzten Viertelfinal-Platz vier geben. Bei der zuvor letzten WM in Herning vor sieben Jahren überraschten die Dänen Deutschland trotz eines Leon Draisaitl gleich zum Auftakt mit einem 3:2. Das Viertelfinale wurde 2018 deutlich verpasst, danach gelang fünfmal in Serie der Sprung in die Runde der besten Acht.