Klopp-Ära in Liverpool endet mit Sieg und großen Emotionen

Liverpool (dpa) - Mit großen Emotionen und einem standesgemäßen Sieg hat sich Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool verabschiedet. Der 57-Jährige feierte in seinem 491. und letzten Spiel für die Reds ein 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers.

Danach schritt Klopp durch ein Spalier, den seine Spieler gebildet hatten. Dabei klopfte er sich mit der Hand aufs Herz, er zog seine schwarze Kappe, umarmte Kapitän Virgil van Dijk - und lief noch ein zweites Mal durch das Spalier.

«Ich bin so glücklich, ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich über die Atmosphäre, über das Spiel, darüber, Teil dieser Familie zu sein, und über uns, wie wir diesen Tag feiern», sagte Klopp ins Stadionmikrofon. Dabei trug er einen roten Kapuzenpulli mit der Aufschrift «I'll never walk alone again» in Anlehnung an die Clubhymne «You'll never walk alone». «Es fühlt sich nicht wie das Ende an, sondern wie ein Start», ergänzte Klopp, der in seiner Rede immer wieder von Fangesängen unterbrochen wurde.

Schlussminuten mit Standing Ovations

Schon in den Schlussminuten hatte es kaum noch jemanden auf dem Platz gehalten, mit Ovationen wurde Klopp gehuldigt. Der sah sich das Treiben auf den Rängen auf seiner roten Trainerbank fast ungläubig an. Zwischendurch blickte er mit dem schwarzen Cap auf dem Kopf sogar beschämt zu Boden.

Seine Mannschaft ließ den Wolves am letzten Spieltag der englischen Premier League keine Chance. Die Tore bei Klopps Abschiedsgala erzielten Alexis Mac Allister (34.)und Jarell Quansah (40.). Zuvor war Wolverhamptons Nelson Semedo wegen groben Foulspiels nach Videobeweis mit der Roten Karte vom Platz geflogen.

Klopp verlässt den FC Liverpool nach mehr als achteinhalb Jahren, in denen er die Reds unter anderem zur Meisterschaft in England und zum Triumph in der Champions League geführt hat. Sein Nachfolger in Liverpool wird der Niederländer Arne Slot. Klopp selbst will sich eine Auszeit nehmen, eine Rückkehr auf die Trainerbank ist offen.