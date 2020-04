Klingbeil kritisiert «Hahnenkampf» Laschets und Söders

Lars Klingbeil stört sich am Vorpreschen von Söder und Laschet. Verantwortungsvolles Corona-Krisenmanagement gehe mit Geschlossenheit, so der SPD-Generalsekretär. In einer Umfrage kann die Union jedoch weiter profitieren.

© Annette Riedl (dpa)